Ο Πιτίνο στο πλευρό του Μόρεϊ για τη στήριξη του στο Χονγκ Κονγκ (pic)

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, δεν πρόκειται να μεταδοθούν από την τηλεόραση τα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα να γίνουν αυτή την εβδομάδα στην Κίνα, σε συνέχεια του «πολέμου» που έχει ανοίξει η ασιατική λίγκα με το ΝΒΑ, με αφορμή το tweet του GM των Ρόκετς που στήριξε τις αντιδράσεις στο Χονγκ Κονγκ.

Το θέμα έχει πάρει τεράστια έκταση, ο Μόρεϊ απολογήθηκε και ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ έκανε δήλωση στήριξης της ελευθερίας του λόγου,

Κάπου εκεί ανάμεσα απολογήθηκε και ο Τζέιμς Χάρντεν λέγοντας πόσο αγαπά την χώρα, αλλά ο... πανικός συνεχίζεται. Από την πλευρά του, ο Ρικ Πιτίνο πήρε θέση για τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζοντας: «Συγχαρητήρια στον Ντάριλ Μόρεϊ των Ρόκετς για τη στήριξη του στους ανθρώπους του Χονγκ Κονγκ. Πρέπει να τιμούμε το θάρος».

Congratulations to Daryl Morey of the Rockets for standing up for the people of Hong Kong. Courage should be honored!

— Rick Pitino (@RealPitino) October 8, 2019