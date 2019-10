Οι πρωταθλητές... καθάρισαν Χάρντεν-Ουέστμπρουκ! (vids)

Εξαιρετικό ήταν το δείγμα των πρωταθλητών Ράπτορς στο φιλικό κόντρα στους Ρόκετς.

Η ομάδα του Τορόντο επικράτησε με 134-129, έχοντας τον Πασκάλ Σιάκαμ σε εξαιρετική μέρα (24 πόντοι και 11 ριμπάουντ). Ο Ιμπάκα είχε 18, ο ΦανΦλιτ βοήθησε με 16, ενώ ο Πάουελ πρόσθεσε 14.

Στον αντίποδα ο Χάρντεν πάλευε μόνος του με 34 πόντους και 7 ασίστ.

Ο Ουέστμπρουκ έμεινε χαμηλά με 13 πόντους, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ

