Οι δύο χορευταράδες του ΝΒΑ έχουν βρεθεί στην ίδια ομάδα και φέτος οι Ρόκετς, εκτός από το παρκέ, έχουν τον τρόπο τους να τραβάνε τα βλέμματα και εκτός από αυτό. Πριν το παιχνίδι με τους Ράπτορς, στο οποίο κάνει το ντεμπούτο του και ο Ουέστμπρουκ, οι δυο τους έδωσαν την δική τους παράσταση πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

BEARD + BRODIE, it gets the people going! pic.twitter.com/VtzGfrI095

— Houston Rockets (@HoustonRockets) October 8, 2019