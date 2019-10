Πίστονς: Προτεραιότητα η ανανέωση του Ντράμοντ (vid)

Ο Αμερικανός σέντερ των Πίστονς θα έχει την οψιόν στο πλευρό του και αν και εφόσον αποφασίσει να παραμείνει στην ομάδα θα ανταμειφθεί με 28,7 εκατομμύρια δολάρια για την σεζόν 2020-21.

Όμως είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να φτάσει εκεί η κατάσταση. Στην ομάδα του Ντιτρόιτ επιθυμούν την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του. Όπως είπε και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τομ Γκόουρς, η επέκταση του Ντράμοντ αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα των Πίστονς.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 542 ματς της regular season έχοντας κατά μέσο όρο 14,1 πόντους και 13,7 ριμπάουντ.

It’s a top priority to Tom Gores to make sure Andre Drummond remains a Piston after this season. pic.twitter.com/Gm5KwATLsa

— Jeff Riger (@riger1984) October 7, 2019