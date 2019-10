Το ΝΒΑ υποδέχτηκε το επόμενο big thing του στην μεγάλη σκηνή, με τον Ζάιον Ουίλιαμσον να κάνει ντεμπούτο με τους Πέλικανς κόντρα στους Χοκς, στο πρώτο preseason game.

Εκτός από τις εντυπωσιακές φάσεις που είχε, συνολικά μέτρησε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 ασίστ, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

@Zionwilliamson tallies 16 PTS, 7 REB, 3 STL in his high-flying #NBAPreseason debut for the @PelicansNBA! #NBARooks pic.twitter.com/PXK1zcgAjM

— NBA (@NBA) October 8, 2019