Νέα απάντηση μέσω «rap battle» του Σακίλ στον Λίλαρντ! (pic & vid)

Ήταν να μην τον... βάλει στην πρίζα! Αρχικά ο «Dame» είχε φιλοξενηθεί στο podcast του «Joe Budden» και αφού υποστήριξε ότι είναι καλύτερος ράπερ από τον «Σακ» άρχισε τις... ρίμες: «Θα μπορούσαμε να δουλεύουμε στα Kinko’s, αλλά ο Κόμπι κέρδισε τα δαχτυλίδια σου. Μου άρεσαν οι Καβς δεν χρειάζονταν τον Diesel ακόμα και στο Μαϊάμι το κέρδισες με τη δύναμη του Flash» με τον Σακίλ να «απαντάει» στο rap battle: «Πάρε τον χρόνο σου να απαντήσεις δεν υπάρχει βιασύνη, δεν θα γίνεις ποτέ Ουέστμπρουκ, ούτε Στεφ Κάρι. Τι και αν έχεις στο πορτοφόλι σου, American Exress ή Visa; Μιλάς σαν τον ΛεΜπρόν, δεν είσαι καν ο Τρέβορ Αρίζα».

Μάλιστα υπήρξε και συνέχεια: Ο Σακίλ ηχογράφησε το «Second Round Knockout» για τον Λίλαρντ θέλοντας να μοιράσει ακόμα περισσότερες απαντήσεις: «Είπες ότι ο αυτός ο μικρός ο Κόμπι με έκανε να χαμογελάω, τρεις φορές MVP, τουλάχιστον εγώ νικάω!» ήταν ένα χαρακτηριστικό ραπάρισμα, όπως επίσης και το «δεν θα βρεθείς ποτέ κοντά στο να γίνεις GOAT, σχεδόν κάθε χρόνο κλαις για τους ψήφους του All Star Game»

ROUND 2 @SHAQ claps back at @Dame_Lillard with a new diss track. pic.twitter.com/83uVssJkbi

— ESPN (@espn) October 7, 2019