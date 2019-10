Εντυπωσιακός Ζάιον, «τρομακτικοί» Πέλικανς! (vids)

Αρέσουν και μάλιστα πολύ οι νέοι Πέλικανς!

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης έπαιξε όμορφο μπάσκετ και διέλυσε τους Χοκς σε φιλικό με 133-109.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον μοίρασε θέαμα με τα εντυπωσιακά καρφώματα του και τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα

Για τους νικητές ο Χόλιντεϊ είχε 21, ενώ ο Ίνγκραμ πρόσθεσε 19 με 6 ριμπάουντ. Ο Μέλι είχε 11 με 8 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Ατλάντα, ο Μπέμπρι είχε 18, ο Λεν έμεινε στους 14, ο Κόλινς είχε 13, ενώ ο ηγέτης Γιανγκ μέτρησε 9 με 11 ασίστ.