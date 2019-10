Πολλά νεύρα έχει ο Μάρκους Μόρις στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο φόργουορντ των Νικς χτύπησε με τη μπάλα τον Τζάστιν Άντερσον και οι διαιτητές τον απέβαλαν

Μάλιστα μόλις τον χτύπησε, του ζήτησε και τα... ρέστα με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν. Όλα αυτά σε φιλικό.

Δείτε τη φάση

Streetball.

Marcus Morris got ejected for purposely hitting Justin Anderson in the head with the ballpic.twitter.com/mOEDsajWCH

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 8, 2019