Συγκινητική στιγμή πριν το ματς των Πέλικανς με τους Χοκς.

Μια πιτσιρίκα λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα, όταν ο Ζάιον Ουίλιαμσον της έδωσε αυτόγραφο.

Μάλιστα στη συνέχεια της χάρισε και μια αγκαλιά.

Ένας σταρ της λίγκας στην πρώτη του χρονιά που ξέρει πως να κάνει τα παιδιά ευτυχισμένα.

Δείτε το συγκλονιστικό video

Basketball is so important (via @SportsCenter) pic.twitter.com/1N0rY9YSTA

— SLAM (@SLAMonline) October 7, 2019