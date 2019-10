Μπακς: Off o Γιάννης με Μπουλς, παίζει ο Θανάσης (vid)

Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να απολαύσουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ ανακοίνωσε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα παίξει στο αποψινό φιλικό με τους Μπουλς στο Σικάγο (03:00).

Εκτός του Greek Freak, off θα είναι και οι Μπλέντσο, Μίντλετον, Κόρβερ, Χιλ, Ιλιασόβα.

Κανονικά θα αγωνιστεί ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα δώσει ένα πρώτο δείγμα γραφής στον προπονητή του

Bledsoe, Khris, Giannis, George, Ersan, DJ and Kyle are out tonight.

Coach Bud's full thought's on tonight's preseason opener: pic.twitter.com/ZasV4qHDci

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 7, 2019