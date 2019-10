Πορζίνγκις, Ντόντσιτς και Τζάκσον τα... στάζουν από το κέντρο! (vids)

Τον... δικό τους διαγωνισμό έκαναν οι Πορζίνγκις και Ντόντσιτς, αλλά με το... παιχνίδι να λήγει ισόπαλο! Ο Λετονός σκόραρε από το κέντρο, προκάλεσε τον καλύτερο rookie της χρονιάς και εκείνος «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο!

Μόνο, όπως λέει και η παροιμία, γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Εκείνος ήταν ο Τζάστιν Τζάκσον ο οποίος μιμήθηκε τους δύο συμπαίκτες του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο!

But @JJacks_44 got the last laugh. pic.twitter.com/6lCW9BZ1kG

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 7, 2019