«Πράσινο» φως για τις ομάδες του ΝΒΑ να κάνουν scout στον Λαμέλο Μπολ

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, οι ομάδες του ΝΒΑ πήραν το «πράσινο φως» ώστε να κάνουν scout στον Λαμέλο Μπολ, ακόμα και στις προπονήσεις των Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς όπου αγωνίζεται την φετινή σεζόν.

Αρχικά το scouting θα γίνει για τον Αρ Τζέι Χάμπτον και στη συνέχεια θα πάρει σειρά και ο μικρότερος της οικογένειας Μπολ!

NBA teams have been informed that they are permitted to scout practices with first-round prospect RJ Hampton of NBL New Zealand in Memphis this week, clearing way to do same for LaMelo Ball later too, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

