Καλά νέα για τους φιλάθλους των Ράπτορς και... άσχημα για όσες ομάδες ήθελαν να «αρπάξουν» τον Λάουρι αυτό το καλοκαίρι.

Ο 33χρονος γκαρντ και η ομάδα του Τορόντο ήρθαν σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους και αυτό σημαίνει πως ο Αμερικανός παίκτης θα μείνει στα... κόκκινα μέχρι τον Ιούλιο του 2021.

Η νέα συμφωνία θα κρατήσει τον Λάουρι για έναν ακόμη χρόνο στο Τορόντο και θα πάρει $31 εκατομμύρια. Η επέκταση τού εγγυάται δύο χρόνια και $64 εκατομμύρια, μαζί δηλαδή με τα $33.3 στο ήδη υπάρχον συμβόλαιό του.

Όπως αναφέρεται στο «ESPN», ο πρόεδρος των Ράπτορς, Μασάι Ουτζίρι, ο τζένεραλ μάνατζερ, Μπόμπι Ουέμπστερ και η πλευρά του Λάουρι δούλευαν εδώ και μήνες πάνω σε μια επέκταση, η οποία επετεύχθη το Σαββατοκύριακο.

Kyle Lowry and Raptors agree on a one-year, $31M extension, per @wojespn

Lowry won't be a free agent until July 2021 pic.twitter.com/N4J85x2Urs

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 7, 2019