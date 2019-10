Ράσελ για το σουτ του Κάρι: «Του είπα μπορεί να σουτάρω κι εγώ, αλλά αστειευόμουν» (vids)

Το πρώτο ματς της σεζόν για τους Ουόριορς ήταν περιπετειώδες. Η ομάδα παίζει πλέον στο Σαν Φρανσίσκο και όλοι ψάχνουν να βρουν νέα ρουτίνα και να κάνουν «σπίτι» τους το νέο γήπεδο τους. Ο Στεφ Κάρι ήταν αποφασισμένος να πάρει το πρώτο σουτ της ιστορίας και το έκανε από μακρυά, με την μπάλα να μην φτάνει ποτέ στο καλάθι.

Πάντως, ήταν έτοιμος να το κάνει πριν το παιχνίδι και είχε προειδοποιήσει και τον Ράσελ για το τι θα συμβεί. Ο νεοφερμένος άσος της ομάδας δεν τον πίστεψε και περιέγραψε την σκέψη του, μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Το ήξερα. Το ήξερα ότι θα σουτάρει. Το είπε. Δεν το πήρα σοβαρά, απλά διασκεδάζει με το παιχνίδι. Μου είπε θα σουτάρω αμέσως και του λέω μπορεί να σουτάρω κι εγώ. Εγώ αστειευόμουν, αλλά εκείνος ήταν πολύ σοβαρός. Απολαμβάνει το παιχνίδι».

D’Angelo Russell says Stephen Curry told him before the game he was going to fire up 40-footer on first possession:

“He was like. I might shoot that thing right away. I was like ‘s—t I might shoot it too’ I’m joking & he was completely serious.” pic.twitter.com/Er5yirM0Qt

— 95.7 The Game (@957thegame) October 6, 2019