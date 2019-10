Ο Τζάκσον με 19 πόντους κι ο Άλεν με 18 οδήγησαν τους Γκρίζλις στην άνετη νίκη επί της Μακάμπι Χάιφα με 123-88.

Για την ομάδα από το Ισραήλ, ο Γιανγκ είχε 31 πόντους κι ο Κόουλ 13.

