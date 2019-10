Σέλτικς: Τρέλα στην Βοστόνη για τον «γίγαντα» Τάκο Φολ! (vid)

Στα 23 του χρόνια ο ύψους 2.31 Σενεγαλέζος σέντερ Τάκο Φολ ετοιμάζεται να ζήσει τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής του.

Ο Φολ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στην preseason με τους Χόρνετς και φρόντισε να ξεσηκώσει το κοινό με κάρφωμα και τάπα. Φυσικά, οι φίλοι της ομάδας του έδειξαν με το... καλημέρα ότι δεν θα δυσκολευτεί να τους πείσει ότι θα είναι το αγαπημένο τους παιδί.

A warm welcome for Tacko Fall in Boston... followed up by a slam & swat! @celtics | #NBAPreseason pic.twitter.com/NKVjkFLRDJ

— NBA (@NBA) October 7, 2019