Οι πιο αργοί παίκτες στο ΝΒΑ 2Κ20! (vid)

Το hoopshype παρουσίασε τους πιο αργούς παίκτες στο ΝΒΑ2Κ20 και η κορυφή ανήκει σε 2 παίκτες των Μπακς και έναν των Mάβερικς.

Μπρουκ και Ρόμπιν Λόπεζ έχουν 25 ταχύτητα και 25 ταχύτητα με την μπάλα. Μαζί τους και ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς.

Στο Νο.7 βρίσκεται ακόμα ένας παίκτης των ελαφιών, ο Ερσάν Ιλιασόβα

The slowest players in the league, according to NBA 2K20 pic.twitter.com/XiBcZLKw7i

— HoopsHype (@hoopshype) October 5, 2019