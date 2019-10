Σίγουρα θα έχουν... τρελαθεί οι φίλαθλοι των Μπουλς με τις φανέλες που θα φορέσει η ομάδα τη νέα σεζόν.

Το Σικάγο παρουσίασε την Statement φανέλα, η οποία θυμίζει τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν στα 90s.

Μαύρη φανέλα με ρίγες (κόκκινες όταν έπαιζε ο Τζόρνταν). Πάντως θα τις φορέσουν σε μόλις 6 ματς φέτος οι ταύροι.

FIRST LOOK: A new take on a classic jersey.

The 2019-20 Statement Edition is here. https://t.co/bTj7l06zly pic.twitter.com/WtVFNEmWQM

— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 5, 2019