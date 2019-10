Μπάρκλεϊ: «Ο Ουέστμπρουκ παίζει πιο σκληρά και από τον Τζόρνταν, να σέβεστε!»»

Αρκετή κριτική έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος ακόμα δεν έχει καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα.

Ασπίδα προστασίας ύψωσε στον Russ ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, βάζοντας στην κουβέντα ακόμα και τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν.

«Δεν έχω ξαναδεί παίκτη να δίνει τη μέγιστη προσπάθεια κάθε βράδυ σαν τον Ράσελ. Ακόμα και ο Τζόρνταν δεν έπαιζε τόσο σκληρά όσα ο Ουέστμπρουκ. Και ο MJ είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Πρέπει να το σεβαστούμε αυτό», ήταν τα λόγια του Sir Charles.

Φέτος ο Ουέστμπρουκ θα ψάξει το πρώτο δαχτυλίδι παρέα με τον Τζέιμς Χάρντεν στους Ρόκετς.

