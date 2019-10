Πενταδάτος o Ουίλιαμς-Γκος, «πάρτι» οι Τζαζ! (vid)

Δεν είχαν πρόβλημα να... διαλύσουν τους Adelaide 36ers οι Τζαζ.

Οι Μορμόνοι επικράτησαν με 133-81, σε ένα ματς που ο Ουίλιαμς-Γκος ήταν βασικός. Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού είχε 12 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη.

Για τους νικητές ο Μπράντλεϊ είχε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 16 πρόσθεσε ο Γκριν.

Ο Ινγκλς έμεινε στους 10, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ

33 points and all 14 guys who hit the floor scored#TakeNote | #ADEatUTA pic.twitter.com/FHCdQ9tROB

— Utah Jazz (@utahjazz) 6 Οκτωβρίου 2019