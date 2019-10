Mάτζικ: «Ο ΛεΜπρόν θα πλησιάσει μέσο όρο triple double φέτος» (pic)

Οι Λέικερς... σκόρπισαν τους Ουόριορς με 123-101, με τους ΛεΜπρόν και Ντέιβις να οργιάζουν. παρόλο που έμειναν λίγο στο ματς.

Ο Μάτζικ Τζόνσον... τρελάθηκε με τα όσα είδε από τους 2 σταρ, κάτι που έδειξε από την ανάρτηση του.

«Πιστεύω πως ο ΛεΜπρόν θα πλησιάσει σε μέσο όρο triple double φέτος αν κρίνει κανείς από τις πάσες του. Ο Άντονι Ντέιβις ήταν κυρίαρχος στο πρώτο δεκάλεπτο», έγραψε.

I think Lebron is going to average close to a triple double this season. His passing was on point and Anthony Davis was dominant in that 1st quarter.

