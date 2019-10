ΛεΜπρόν και Άντονι έκαναν... όργια, ο Μάτζικ έμεινε με το «στόμα ανοιχτό» κι η βραδιά κύλησε άψογα, στο πρώτο φιλικό των... καινούργιων Λέικερς, μέσα στο Γκόλντεν Στέιτ.

Ο «βασιλιάς» είχε 15 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Ντέιβις ξεκίνησε με double double τις εμφανίσεις του με την κίτρινη φανέλα (22 πόντοι, 1ο ριμπάουντ).

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν έπαιξε καθόλου.

Ο Στεφ Κάρι από την άλλη είχε 18 πόντους, ο Γκριν δεν είχε ούτε πόντο σε 17' κι ο Πόουλ συμπλήρωσε άλλους 17.

I think Lebron is going to average close to a triple double this season. His passing was on point and Anthony Davis was dominant in that 1st quarter.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 6, 2019