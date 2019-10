Ιδιοκτήτης Ρόκετς: «Οι θέσεις του Μόρεϊ για το Χονγκ Κονγκ δεν έχουν σχέση με τον οργανισμό» (pic)

Οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας ξέσπασαν χθες στο Χονγκ Κονγκ, καθώς οι αρχές επικαλέστηκαν έναν πολύ παλιό νόμο περί έκτακτης ανάγκης για να απαγορεύσουν στους διαδηλωτές να φορούν μάσκες κατά τις κινητοποιήσεις τους.

Μόλις ανακοινώθηκε το μέτρο, πυροδοτήθηκαν νέες διαμαρτυρίες στην ημιαυτόνομη περιοχή της Κίνας. Πλήθος κόσμου μπλόκαρε οδικές αρτηρίες στην καρδιά της επιχειρηματικής συνοικίας της πρώην βρετανικής αποικίας.

Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, ο Ντάριλ Μόρεϊ δημοσίευσε ένα tweet υποστήριξης στους διαδηλωτές όμως ο Τίλμαν Φρέιτ εξήγησε πως «ο Μόρεϊ δεν μιλάει εκ μέρους των Ρόκετς. Η παρουσία μας στο Τόκιο (σ.σ. για το αγώνα της preaseason με τους Κλίπερς) έχει να κάνει με την προώθηση του ΝΒΑ σε διεθνές επίπεδο. ΔΕΝ είμαστε πολιτικός οργανισμός».

Listen....@dmorey does NOT speak for the @HoustonRockets. Our presence in Tokyo is all about the promotion of the @NBA internationally and we are NOT a political organization. @espn https://t.co/yNyQFtwTTi

— Tilman Fertitta (@TilmanJFertitta) October 5, 2019