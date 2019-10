Οι Πέλικανς έχουν ήδη ξεκινήσει τις προπονήσεις τους και όπως είναι λογικό εκείνος που τραβά όλα τα βλέμματα δεν είναι άλλος πέρα από τον Ζάιον Ουίλιαμσον. Ο νεαρός άσος είναι εντυπωσιακός και για ακόμα μια φορά κάρφωσε δυνατά και η ομάδα της Νέας Ορλέανης τον... καμαρώνει μέσω twitter.

«Μην στέκεσαι στις ράγες, όταν έρχεται τρένο».

Don't stand on the tracks when the train's coming through! @zionwilliamson

(: @nbaontnt) #WBD

pic.twitter.com/pP32GmjW3R

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 5, 2019