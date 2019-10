Κάρι για Ράσελ: «Όποιος παίρνει το ριμπάουντ, θα κατεβάζει την μπάλα» (vid)

Όπως παραδέχτηκε και Ντρέιμοντ Γκριν τα πράγματα φέτος στους Ουόριορς είναι πολύ διαφορετικά, ειδικά απ' όσα είχαν συνηθίσει οι παίκτες που είναι χρόνια εκεί. Νέοι κανόνες πρέπει να μπουν και νέες συνεννοήσεις να γίνουν. Ο Στεφ Κάρι αποκάλυψε ότι με τον νεοφερερμένο Ράσελ κάνουν προσπάθειες να βρουν τρόπο για να κάνουν την ζωή τους πιο εύκολη. Ο νεαρός πρώην άσος των Νετς έχει ικανότητες, που μοιάζουν με αυτές του Στεφ και οι δυο τους δουλεύουν πολύ μαζί για να βρουν τρόπο να είναι αποτελεσματικοί στο παρκέ.

Όπως αποκάλυψε ο Κάρι έχουν αποφασίσει ότι όποιος παίρνει το ριμπάουντ, θα... τρέχει και την επίθεση της ομάδας του, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

«Μου αρέσει να παίζω με την μπάλα και χωρίς αυτήν και ο Ράσελ κάνει κάτι παρόμοιο. Έχουμε βρει μια φόρμουλα ότι όποιος παίρνει το ριμπάουντ, όποιος είναι πιο κοντά στην μπάλα την παίρνει και οι υπόλοιποι τρέχουν. Αυτό θα έχει πλάκα να το παρακολουθείς».

Steph Curry says he and D’Angelo Russell have made a rule: Whoever gets defensive rebound starts on the ball. The other opens possession off ball pic.twitter.com/m5P88rP0k9

