Θα παίξει ο Ίρβινγκ με τους Νετς στην Κίνα, δεν θα ταξιδέψει ο Ντουράντ (pic)

Ο Ίρβινγκ κουβαλά ένα κάταγμα στο πρόσωπο του, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα δεδομένα και θα ταξιδέψει κανονικά με τους Νετς, για το preseason παιχνίδι κόντρα στους Λέικερς. Αντίθετα, αν και αυτά τα παιχνίδια έχουν κυρίως εμπορικό ενδιαφέρον, ο Κέβιν Ντουράντ θα παραμείνει στο Μπρούκλιν και θα συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Kenny Atkinson says that Kyrie Irving (facial fracture) will play in the Nets’ preseason games against the Lakers in China. Kevin Durant will not make the trip.

— Malika Andrews (@malika_andrews) October 5, 2019