Πέισερς - Κινγκς 132-131: Ασταμάτητος... Ουόρεν για την Ιντιάνα! (vid)

Ο Τι Τζέι Ουόρεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα αφού εκτός του ότι ευστόχησε σε τρίποντο για να στείλει το ματς στην παράταση, σημείωσε και το καθοριστικό καλάθι στην παράταση, με το οποίο έφερε την Ιντιάνα σε θέση ισχύος.

Συνολικά αγωνίστηκε 33 λεπτά στο ματς και μέτρησε 30 πόντους έχοντας 6/12 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3/3 βολές και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ντομάντας Σαμπόνις πρόσθεσε άλλους 21 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Για το Σακραμέντο ο Μπάντι Χιλντ πέτυχε 28 πόντους με 11/20 εντός παιδιάς, ενώ άλλους 21 πόντους είχε ο Χάρισον Μπαρνς.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-39, 59-72, 92-97, 118-118, 131-132

▪️ 30 PTS

▪️ CLUTCH triple to force OT

▪️ @Pacers win@TonyWarrenJr put on a show in the first-ever NBA game in India! #NBAIndiaGames #NBAPreseason pic.twitter.com/xA9x8H9K6B

