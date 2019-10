Ο Μπάρετ δήλωσε ότι θέλει να κάνει πόστερ τον Πορζίνγκις και εκείνος τον... περιμένει (pic & vid)

Ο νεαρός άσος των Νικς, που είναι και το φετινό Νο.3 του ντραφτ, Αρ Τζέι Μπάρετ έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και μπαίνει με σωστή νοοτροπία στο ΝΒΑ. Ο πιτσιρικάς ρωτήθηκε για το ποιον θέλει να κάνει πόστερ και απάντησε τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος να θυμίσουμε πως άφησε την Νέα Υόρκη και οι οπαδοί φαίνονται ενοχλημένοι.

Ο Λετονός άσος τόνισε ότι αφού είναι ένας από τους καλύτερους μπλόκερ ανυπομονεί για την πρόκληση.

«Είναι ΟΚ. Είμαι μπλόκερ παρά τα όσα κάποιοι λένε. Είμαι ένας από τους καλύτερους στην λίγκα και πάντα είμαι έτοιμος για τις προκλήσεις. Νομίζω ότι αυτός είναι καλός στόχος που έχει, να θέλει να καρφώσει μπροστά σε εμένα. Αυτό είναι κουλ. Το σέβομαι».

Knicks-Mavs is going to be fun pic.twitter.com/e255BsbBOF

Kristaps Porzingis responding to RJ Barrett saying he wants to posterize the big man. #NewYorkForever pic.twitter.com/tMRcjyvVqG

— ESNY (@EliteSportsNY) October 3, 2019