Σίμονς: «Ναι, δεν έχω πετύχει τρίποντο, αλλά είμαι All Star παίκτης» (vid)

Αρπάχτηκε λίγο ο Μπεν Σίμονς με δημοσιογράφο που του θύμισε ότι δεν έχει καταφέρει να βάλει τρίποντο σε αγώνα ΝΒΑ. Ο παίκτης των Σίξερς, δουλεύει πολύ για να καταφέρει να αποκτήσει ένα αξιοπρεπές σουτ και μένει να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα η δουλειά του στο παρκέ.

Πάντως όταν ένας ρεπόρτερ έθιξε το θέμα, ο Σίμονς απάντησε αποστομωτικά ότι μπορεί να μην έχει πετύχει τρίποντο, αλλά είναι ένας All Star.

A reporter mentioned to Ben Simmons he's never made a three in an NBA game.

His response: “You’re right. I haven’t. But I’m an All-Star so.” (via @JClarkNBCS)pic.twitter.com/lXCKYWZIZy

— ESPN (@espn) October 4, 2019