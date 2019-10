Ντέιβις και ΛεΜπρον... παίρνουν μπρος για τους Λέικερς! (vid)

Είναι η συνεργασία που στο φετινό ΝΒΑ οι περισσότεροι θέλουν να δουν πως θα εξελιχθεί. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς κατάφερε να πάρει στο πλευρό του τον Άντονι Ντέιβις και οι δυο τους έχουν ξεκινήσει ήδη να προπονούνται μαζί. Οι κάμερες τους παρακολουθούν από κοντά και οι δύο αστέρες του ΝΒΑ δείχνουν να βρίσκονται και να πατάνε όλο και καλύτερα.

.@Lakers looking ready for the new season @KingJames x @AntDavis23 || Presented by @ATT pic.twitter.com/0JUVQEqXtu

— NBA on TNT (@NBAonTNT) October 4, 2019