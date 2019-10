Υπέγραψε για 5 χρόνια με την Puma ο Κούζμα! (pic)

Ο νεαρός άσος των Λέικερς πήρε την απόφαση του και θα είναι το πρόσωπο της Puma για τα επόμενα 5 χρόνια. Η συμφωνία πρόκειται να τον κάνει πλουσιότερο κατά 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ θα μπορούσε να φτάσει ακόμα παραπάνω. Με αυτή την συμφωνία ο Κούζμα γίνεται ένας από τους πιο υψηλά αμειβόμενους και φτιάχνει και το μέλλον του.

«Αυτό που έψαχνα είναι να έχω πιο πολύ τον έλεγχο, να έχω περισσότερη ελευθερία να κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Να μην είμαι περιορισμένος. Το να έχω μια εταιρεία απόλυτα αφοσιωμένη σε εμένα και να δει ότι έχω όραμα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει καλά και για εμένα και για την εταιρεία. Αυτή ήταν η Puma».

Let’s turn it up a few notches eh? @PUMA @PUMAHoops https://t.co/XbsVzVySEy

— kuz (@kylekuzma) October 3, 2019