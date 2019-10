Ο Λετονός φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς φρόντισε να πει στο περιθώριο της media day ότι «μαζί με τον Ντόντσιτς οι αντίπαλοί μας θα βλέπουν εφιάλτες» ενώ η αποθεωτική απάντηση του Ντόντσιτς ήταν άμεση: «Ξέρω ότι αν πασάρω στον Κρίσταπς, θα γράψει ασίστ για μένα!»

Luka on why he'll fit well with Porzingis: "because I know if I pass to him, I'll get an assist."

— Tim Cato (@tim_cato) September 30, 2019