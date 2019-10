Φοβερός Ρέντικ σε Ζάιον: «Μη μου γ@@@ς το σερί των playoffs!» (vid)

Ο έμπειρος γκαρντ των Πέλικανς δεν έχει απουσιάσει από την postseason του ΝΒΑ τα 13 τελευταία χρόνια και όπως είπε χαρακτηριστικά στην media day της ομάδας «μίλησα για 20 λεπτά με τον Ζάιον και του είπα: 'Μην μου γ@@@ς το σερί μου'» προκαλώντας τα γέλια.

Αμέσως ο Ζάιον Ουίλιαμσον που επιλέχθηκε στην κορυφή του draft από τη Νέα Ορλεάνη, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του συμπαίκτη του: «Ναι, ναι. Πράγματι μου το είπε!»

J.J. Redick’s been to the playoffs every year of his career.



He told Zion "Don’t f--k this up for me”



(via @PelicansNBA)pic.twitter.com/W8a3CW4bSM

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 30, 2019