Κάρι: «Θα παίζω 48 λεπτά για 82 παιχνίδια» (vid)

Ο ηγέτης των Ουόριορς είχε όρεξη για... τρολάρισμα και δεν χαρίστηκε στους δημοσιογράφους, που ρώτησαν αν έχει συζητηθεί πόσο θα παίξει φέτος. Πιθανότατα ο Κάρι πίστεψε ότι είναι πολύ νωρίς για μια τέτοια ερώτηση και αποφάσισε να αστειευτεί.

«Θα παίξω 48 λεπτά για 82 παιχνίδια. Είναι επιβεβαιωμένο, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό».

"48 minutes a game for 82."

–Steph Curry on what the Warriors staff expects his workload to be like pic.twitter.com/FuSXWbLZXG

