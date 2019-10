Χάρντεν για το τρίποντο με το ένα πόδι: «Είναι ήδη... φυσικό» (vid)

Οι Ρόκετς έκαναν το ντεμπούτο τους και ο Τζέιμς Χάρντεν ξεκίνησε εντυπωσιακά την σεζόν, δείχνοντας ότι είναι σε τρελά κέφια. Μάλιστα, δεν δίστασε να δοκιμάσει και το... νέο του σουτ, το τρίποντο με το ένα πόδι. Ο παίκτης παραδέχτηκε ότι ήδη το νιώθει... φυσικό, αλλά παράλληλα τόνισε ότι μίλησε με τον Ντ' Άντονι και συμφώνησαν ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να μπει αυτό στην ρουτίνα του.

«Ήδη το νιώθω φυσικό, είναι σαν το step back. Βάζεις σουτ, χάνεις σουτ. Δεν χρειάζομαι το σουτ, μπορώ να δημιουργώ σουτ όποτε θέλω. Προσπαθώ να κάνω στην επίθεση πράγματα σαν κι αυτό».

“It’s already natural,” James Harden said about his one-legged 3. He’ll keep mixing them in, but he agrees with Mike D’Antoni that he doesn’t necessarily need to add to his shot arsenal. pic.twitter.com/9DnxRAGxCs

