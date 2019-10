Φοβερός Χάρντεν: Έκανε triple double στο ημίχρονο! (vids)

Εντυπωσιακός ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Sharks.

Ο Μούσιας δίνει το show του στο φιλικό και κατάφερε να πετύχει triple double απο το ημίχρονο.

Μέτρησε 10 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Οι Ρόκετς κερδίζουν με 77-34 στο ημίχρονο.

Beard already secured the triple-double

77-34 at the half

ALL of James Harden's top plays from his first half triple-double on @NBATV! #NBAPreseason pic.twitter.com/FIOypM3hC5

