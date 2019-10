Είχε προειδοποιήσει πως θα δώσει κάτι καινούριο στον κόσμο φέτος και κράτησε την υπόσχεση του.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δοκιμάζει συνέχεια στις προπονήσεις το... κουτσό τρίποντο (σουτάρει πατώντας μόνο στο ένα πόδι), κάτι που έκανε και στο πρώτο φιλικό των Ρόκετς για τη νέα σεζόν.

Δείτε τι έκανε o Mούσιας από νωρίς κόντρα στους Shanghai Sharks

James Harden debuted his new move in the first game of the preseason... pic.twitter.com/5gjnnP05ZK

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 1, 2019