Χάρντεν για το step back του: «Είμαι δημιουργός» (pic)

Την περσινή σεζόν ο Τζέιμς Χάρντεν παρουσίασε ένα διπλό step back με το οποίο βρίσκει χώρο για τον εαυτό του και σουτάρει. Πολλές φορές σχολιάστηκε ότι είναι βήματα, αλλά ο παίκτης αρνείται να συμβιβαστεί με την ιδέα και συνεχίζει να το δουλεύει στις προπονήσεις.

Σε ερώτηση που του έγινε μάλιστα απάντησε: «Απλά μοιάζει περίεργο ή διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει ο κόσμο, αυτό ονομάζεται να είσαι δημιουργός. Αυτό λέγεται αλλάζω το παιχνίδι».

James Harden doesn’t understand the talk about his step-back being a travel. pic.twitter.com/9bWfOuvb0S

