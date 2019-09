Τις σχέσεις του με τους νέους του συμπαίκτες στους Νετς δουλεύει ο Κάιρι Ίρβινγκ.

Στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής καμπάνιας ο Uncle Drew βρέθηκε μαζί με τον Κάρις ΛεΒέρτ και του έκανε μαθήματα στο πως θα πουλήσει καλύτερα το προϊόν.

Άρχισε να του δείχνει κόλπα για το πως θα έπρεπε να κρατά καλύτερα μια ταμπέλα.

Kyrie was trying to get Caris to do some tricks with the sign

(via @BrooklynNets)pic.twitter.com/qX13LCvju9

