Θα μείνει εκτός δράσης για πολύ καιρό, αφού θα χάσει όλη τη σεζόν.

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν αντέχει χωρις μπάσκετ και το δείχνει, αφού έκανε σουτάκια μαζί με τον Κάιρι Ίρβινγκ στην προπόνηση των Νετς.

Οι δυο τους δείχνουν ήδη να έχουν αναπτύξει έναν εξαιρετικό κώδικο επικοινωνίας, αλλά θα χρειαστεί να περιμένουν πολλοί για να συνεργαστούν στο παρκέ.

