Καρούσο: «Αστείο που νομίζουν πως δεν μπορώ να καρφώσω» (vid)

Στο ESPN μίλησε ο Άλεξ Καρούσο και στάθηκε στην άποψη πολλών σχετικά με τα καρφώματα του.

Ο γκαρντ των Λέικερς ανέφερε πως είναι αστείο που μερικοί πιστεύουν πως δεν μπορεί να καρφώσει.

Είχε κάνει μια καρφωματάρα κόντρα στους Ουόριορς που προκάλεσε την έκπληξη πολλών, όμως όπως είπε ο ίδιος το κάνει εύκολα εδώ και πολλά χρόνια.

“It’s funny for me cause like I really have been doing this.”

Alex Caruso joined The Jump and reminded us that he been had hops (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/KhakKT23zO

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 27, 2019