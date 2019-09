Ντέιβις: «Δεν με νοιάζει τι λέει ο GM των Πέλικανς» (pic)

Μικρή κόντρα πήγε να ξεσπάσει μετά από κάποιες δηλώσεις του GM των Πέλικανς για τον Άντονι Ντέιβις, με τον παίκτη πάντως να μην θέλει να δώσει συνέχεια. Όντας αφοσιωμένος στην νέα πρόκληση της καριέρας του.

«Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για να αποτελούν μέλη μιας τέτοιας ξεχωριστής ομάδας και πόλης. Κάποιοι απλώς δεν ταιριάζουν. Αν ψάχνεις το… sex appeal και θες να πας σε μια μεγάλη αγορά, τα λέμε. Αν θες να κάνεις κάτι σημαντικό για ανθρώπους που πραγματικά υποστηρίζουν την ομάδα τους καθημερινά, τότε θα θες να είσαι κομμάτι των Πέλικανς».

Ο Ντέιβις απάντησε σε αυτό:

«Είναι εντάξει, δεν με νοιάζει… Το παρελθόν είναι παρελθόν. Εγώ αγαπώ τη Νέα Ορλεάνη, ήμουν εκεί περίπου επτά χρόνια, έδωσα τα πάντα. Πέρασα όμορφες στιγμές, αλλά τώρα ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και ανυπομονώ να πετύχουμε κάτι σπουδαίο με τους Λέικερς».

Anthony Davis responded to Pelicans GM David Griffin's comments about New Orleans. pic.twitter.com/UCDlgcn777

— ESPN (@espn) September 28, 2019