Τσάντλερ: «Ο Κόμπι μου είπε ότι ο Χάρντεν είναι η... συνέχεια του» (vid)

Οι Ρόκετς είναι αποφασισμένοι φέτος να κάνουν μια εξαιρετική σεζόν και οι παίκτες τους μιλούν με αυτοπεποίθηση. Ο Τάισον Τσάντλερ στην media day της ομάδας έκανε και την αποκάλυψη της ημέρας, αφού παραδέχτηκε ότι ο Κόμπι Μπράιντ του έχει πει ότι ο... επόμενος Κόμπι είναι ο Τζέιμς Χάρντεν.

Η αλήθεια είναι ότι ο «Μούσιας» έκανε πέρυσι μια σπουδαία σεζόν και φέτος προετοιμάζεται για ακόμα μια και όλος ο οργανισμός είναι πανέτοιμος να στηριχθεί πάνω του. Είναι όμως ο επόμενος Κόμπι;

Kobe to Tyson Chandler: "He's [James Harden] going to be the next one after me.”

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 27, 2019