Ουέστμπρουκ – Χάρντεν: «Θα είναι τρομακτική η συνεργασία μας για την λίγκα» (pic)

Οι Ρόκετς προχώρησαν σε ένα τολμηρό βήμα το καλοκαίρι, με μοναδικό στόχο να δώσουν βοήθεια στον Χάρντεν και να πλησιάσουν τον τίτλο. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ άφησε την Οκλαχόμα, έγινε κάτοικος Χιούστον και προειδοποιεί όσους έχουν αμφιβολίες.

«Θα είναι τρομαχτικό, αυτό μπορώ να σας πω. Θα είναι τρομαχτικό όχι για εμάς. Νιώθω καλά. Θα είμαι πανέτοιμος στην πρεμιέρα του ΝΒΑ. Δεν χρειάζεται να έχω την μπάλα για να επηρεάσω το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να σκοράρω, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Μπορώ να παίξω άμυνα, μπορώ να πάρω ριμπάουντ, μπορώ να πασάρω, μπορώ να ηγηθώ.

Ο βασικός σκοπός μας είναι να νικάμε. Μπορώ να μείνω άποντος και αν νικήσουμε αυτό θα είναι το καλύτερο. Μόνο γι' αυτό νοιάζομαι και γι' αυτό νοιαζόμουν πάντα. Όταν συζητάμε για τον Τζέιμς και εμένα και το να παίζουμε μαζί, για το ποιος θα έχει την μπάλα, ποιος δεν θα έχει την μπάλα, δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι μπορώ να σκοράρω 30 πόντους. Το έχω κάνει ξανά. Δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι μπορώ να μοιράσω 10 ασίστ.

Το έχω κάνει ξανά. Δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι μπορώ να μαζέψω 10 ή 11 ριμπάουντ. Το έχω κάνει ξανά. Στόχος μου είναι να κερδίσω πρωτάθλημα, οπότε είμαι πρόθυμος να κάνω ό,τι χρειαστεί».

Russell Westbrook has a message for the league pic.twitter.com/hnHBUQVb4p

— SportsCenter (@SportsCenter) September 27, 2019