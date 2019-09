Χάρντεν: «Στόχος μου να βρεθώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Μετά το στραπάτσο της Team USA στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο «μούσιας» είναι έτοιμος να ενισχύσει το συγκρότημα της χώρας του στο Τόκιο.

Έτσι μετά τους Κάρι και Τόμπσον, σειρά πήρε ο Τζέιμς Χάρντεν να ανοίξει τον δρόμο της επιστροφής του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ: «Ένας από τους στόχους μου είναι να εκπροσωπήσω την όμορφη χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

James Harden says “it’s one of my goals to represent this beautiful country” in the Olympics next summer.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) September 27, 2019