Οι Ρόκετς ανακοίνωσαν τους παίκτες που θα στελεχώσουν την ομάδα στο training camp ενόψει της νέας σεζόν και οι οποίοι θα αγωνιστούν στα ματς της preseason.

Φυσικά δεσπόζει η παρουσία των δύο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, του Τζέιμς Χάρντεν και του Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Rockets GM Daryl Morey today announced the team’s training camp roster for the upcoming 2019-20 season.



Details: https://t.co/4t0WKVXplZ pic.twitter.com/k2tCnw7aBD

— Houston Rockets (@HoustonRockets) September 27, 2019