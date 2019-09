Λόνζο Μπολ για τον τσακωμό με τον ΛαΒάρ: «Στο τέλος επικρατεί η... αγάπη»!

Η οικογένεια Μπολ είναι ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ένδυσης και υπόδησης «Big Baller Brand», της οποίας ηγείται ο πατέρας ΛαΒάρ. Σε τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι «Ball in the Family», ο ΛαΒάρ τσακώθηκε on camera με τον γιο του, Λόνζο για την ονομασία της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης των Πέλικανς πρότεινε στον πατέρα του να αλλάξουν το όνομα για λόγους μάρκετινγκ, ειδικά μετά το σκάνδαλο με τον καλό φίλο του ΛαΒάρ, Άλαν Φόστερ ο οποίος υπεξαίρεσε δύο εκατομμύρια από την «BBB».

«Ήταν η πιο δημοφιλής στιγμή του επεισοδίου! Το συγκεκριμένο απόσπασμα παίχτηκε παντού» εξήγησε ο Λόνζο στο «The Woj Pod» και πρόσθεσε: «Είναι μέρος της καθημερινότητας μας. Έχει τον τρόπο του κι έχω τον δικό μου. Αυτά κάνουν συνέχεια ένας πατέρας κι ένας γιος. Στο τέλος της ημέρας, επικρατεί η αγάπη! Ξέρω ότι με αγαπάει, ξέρει ότι τον αγαπάω...»