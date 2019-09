GM Ουίζαρντς: «Κύριος στόχος η βελτίωση των παικτών»

Η σεζόν που έρχεται θα είναι περίεργη για τους Ουίζαρντς, αφού η ομάδα δεν θα έχει ετοιμοπόλεμο τον Ουόλ, ενώ τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και με την ανανέωση του συμβολαίου Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ο GM της Ουάσινγκτον, Τόμι Σέπαρντ μίλησε για τους στόχους της νέας σεζόν και στάθηκε στην βελτίωση των παικτών.

New general manager Tommy Sheppard outlined a different definition of success Thursday, saying 2019-20 is "all about player development."

«Δεν είναι μόνο τα στατιστικά. Είναι όλα τα πράγματα να ζητάμε να γίνονται στο παρκέ. Ζητάμε από τους παίκτες καλά screen, θέλουμε να βοηθούν ο ένας στον άλλο στην άμυνα. Περιμένουμε να δούμε αν μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα που ζητάμε. Θέλουμε παίκτες που θα ζουν για τα τελευταία δευτερόλεπτα ενός ματς», ήταν τα λόγια του Σέπαρντ.