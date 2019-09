Προπονήθηκαν μαζί με Κόμπι οι Λέοναρντ, Τζορτζ και Ίρβινγκ (pic)

Δίπλα στον θρύλο μαθαίνουν τα περισσότερα μεγάλα ονόματα του ΝΒΑ.

Ο Κόμπι Μπράιαντ έχει φτιάξει το δικό του camp στο «Mamba Sports Academy» της Καλιφόρνια, στο οποίο βρέθηκαν παιχταράδες της λίγκας.

Ο Black Mamba προσκάλεσε τους Καουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ, Κάιρι Ίρβινγκ και Ντε Άαρον Φοξ, oι οποίοι δεν θα μπορούσαν να πουν όχι στο κάλεσμα στα μέσα Αυγούστου.

Μαζί τους προπονήθηκαν και οι Μάρεϊ, Κόλινς, Χιλντ, Γκόρντον, Κλάρκσον και Αϊζάια Τόμας.

Kobe Bryant, I'm told, held an invite-only camp for a few days in mid-August at his new facility in Thousand Oaks and had Kawhi Leonard, Paul George, Kyrie Irving and many other NBA luminaries in attendance .. including De'Aaron Fox after he parted company with @usabasketball https://t.co/NqA3mf9qH6

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 26, 2019