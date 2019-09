ΝΒΑ: Ακόμα μια γυναίκα σε προπονητικό επιτελείο ομάδας (pic)

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες βρίσκονται στα προπονητικά επιτελεία ομάδων του ΝΒΑ και τα πάνε περίφημα.

Σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, οι Πέλικανς προσέλαβαν την Τερίζα Ουέδερσπουν, δείχνοντας την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της.

Ακόμα μια γυναίκα σε coaching staff, με την Μπέκι Χάμον να αποτελεί το πιο τρανό παράδειγμα, αφού βρίσκεται στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς στους Σπερς ως assistant coach.

Η Τερίζα έχει μπει και στο Hall Of Fame το 2019.

New Orleans is hiring Teresa Weatherspoon to its coaching staff, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 26, 2019